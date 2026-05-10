Москва10 мая Вести.Поисковики Академии ГПС МЧС России в рамках "Вахты Памяти" подняли останки 29 бойцов Красной армии. Об этом в MAX сообщает МЧС РФ.

Поисковый отряд "ФИПО-АГПС" участвовал в экспедиции на местах боев операции "Марс", проходившей в 1942 году. Работы велись на территории урочища Плоское Бельского муниципального округа Тверской области.

За две недели офицеры и курсанты вуза подняли останки 29 бойцов и командиров Красной армии говорится в сообщении

Также были обнаружены заполненный смертный медальон, петлицы, трофейная немецкая ложка-вилка с выбитой штихелем фамилией Бикензин. Артефакты помогут установить личности павших бойцов. Также найдено более 30 предметов, которые поступят в академический и ведомственный музеи.

При поиске использовалась архивная аэрофотосъемка, которую наложили на современную карту.

В "Вахте Памяти", посвященной 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, участвовали 27 курсантов и офицеров Академии ГПС МЧС России.