Москва17 апр Вести.В Ленинградской области поисковики обнаружили массовое захоронение жителей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС рассказал доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.

Находка сделана в Мгинском районе. По словам Ковалева, кроме останков найдена докладная записка "О состоянии Мгинского района Ленобласти, частично освобожденного от немецких оккупантов". Документ подтверждает массовое убийство гражданского населения.

Немецко-фашистские войска в оккупированных ими населенных пунктах Мгинского района учиняли дикие расправы над мирным населением. Так, в совхозе "Красный октябрь" Шумского сельсовета немцы насильно вывели группу жителей с малолетними детьми, закрыли их наглухо в деревянном доме и подожгли, в огне погибли 16 человек сказано в записке, текст которой приводит агентство

Ковалев добавил, что поисковая работа должна вестись регулярно, поскольку в настоящее время на территории Ленинградской области не найдены все места уничтожения фашистской Германией гражданского населения.

Мгинский район перестал существовать как административно-территориальная единица в 1960-е годы. В настоящее время он входит в Кировский район, где поисковые отряды обнаружили останки нескольких убитых детей в возрасте от 5-6 до 12-13 лет, а также молодых женщин.