Москва19 апрВести.В Луганской Народной Республике перезахоронили останки 50 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Telegram-канале Следкома.
Перезахоронение в селе Гречишкино состоялось по инициативе следственного управления Следственного комитета РФ по ЛНР.
Панихиду по павшим воинам совершили настоятель Луганского храма святого благоверного князя Александра Невского архимандрит Макарий (Любавцев) и благочинный Новоайдарского округа протоиерей Евгений Рогозинскийотмечается в сообщении
Присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к могилам.