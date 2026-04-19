В ЛНР перезахоронили останки 50 красноармейцев, павших в годы ВОВ

Москва19 апр Вести.В Луганской Народной Республике перезахоронили останки 50 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Telegram-канале Следкома.

Перезахоронение в селе Гречишкино состоялось по инициативе следственного управления Следственного комитета РФ по ЛНР.

Панихиду по павшим воинам совершили настоятель Луганского храма святого благоверного князя Александра Невского архимандрит Макарий (Любавцев) и благочинный Новоайдарского округа протоиерей Евгений Рогозинский отмечается в сообщении

Присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к могилам.