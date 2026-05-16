Москва16 мая Вести.Рабочая группа по поиску захоронений жертв украинской агрессии и их идентификации продолжает доставать из лесной могилы в Северодонецке в Луганской Народной Республике (ЛНР) тела убитых боевиками киевского режима мирных жителей.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, в настоящее время по инициативе СК и волонтерских организаций эксгумируют тела на территории рядом с Северодонецком, "планомерно ведутся работы по извлечению тел, которые были захоронены в период военных действий".

(Выясняются – прим. ред.) причины гибели этих людей – как они туда попали, почему они были захоронены в несанкционированных местах сказал Мирошник в разговоре с РИА Новости

Ранее сообщалось, что в ЛНР извлекли 12 тел мирных граждан, погибших из-за украинской агрессии.