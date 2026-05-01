В чешской Остраве более 200 человек почтили память красноармейцев-освободителей

Свыше 200 человек в чешской Остраве почтили память красноармейцев-освободителей В чешской Остраве более 200 человек почтили память красноармейцев-освободителей

Москва1 мая Вести.Более двухсот жителей чешского города Остравы почтили память красноармейцев-освободителей и бойцов 1-го Чехословацкого армейского корпуса, сражавшегося в составе 38-й армии 4-го Украинского фронта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Многие горожане в 20:00 по местному времени (21:00 мск) выставили в окнах квартир и домов зажженные свечи в знак памяти о погибших воинах.

Острава была освобождена 30 апреля 1945 года в ходе Моравско-Остравской наступательной операции Красной армии, которая продолжалась с 10 марта по 5 мая 1945 года и стала одним из решающих сражений на завершающем этапе Второй мировой войны. Советским воинам удалось разгромить мощную группировку вермахта и СС (запрещена в России), прикрывавшую восточные подступы к Третьему рейху.

В ходе Моравско-Остравской операции Красная армия потеряла 112 621 бойца, из них безвозвратно — 23 964 человека.

Ранее в Будапеште по случаю 80-й годовщины освобождения Красной армией Будапештского гетто прошла памятная церемония.