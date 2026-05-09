Москва9 мая Вести.В ночь на 30 августа 1943 года разведотряд младшего лейтенанта Григория Шевченко 96-й гвардейской стрелковой дивизии обошел вражеские укрепления, просочился через передний край, уничтожил несколько огневых точек и установил красное знамя на вершине Саур-Могилы - отметка 277,9, ключ ко всему Миус-фронту. Сам Шевченко погиб, командование группой принял гвардии старшина Сергей Кораблев. В журнале боевых действий 96-й гвардейской это зафиксировано буднично: "В 5:20 293-й гвардейский стрелковый полк под командованием гвардии капитана Смолякова, сломив упорное сопротивление противника, овладел рощей южнее выс. 277,9 и штурмом ворвался на пик Саур-Могила". Это были красноармейцы 5-й ударной армии Вячеслава Цветаева, входившей в Южный фронт Федора Толбухина.

Семьдесят один год спустя, в августе 2014-го, на той же высоте стояли уже другие люди - донецкие, русские ополченцы из бригады "Восток". Их выбивали оттуда оперативно-тактическими ракетами, крупным калибром, минами - ровно той тактикой, которую в 43-м использовали фашисты. То же место и по сути - тот же противник.

Развязка в 14-м наступила в конце месяца. Иловайск, окружение крупной украинской группировки, перелом всей летней кампании. Ополченцы возвращают себе Саур-Могилу и уже 8 сентября 2014 года - в день, который в советских сводках 1943-го значится как день освобождения Донбасса от фашистов, - на той же отметке снова поднимается красное знамя. Поднимается людьми, для которых бойцы 5-й ударной армии Цветаева - деды и прадеды.

В День Победы стоит говорить именно об этом - о том, насколько глубоко идет эта сакральная связь. И почему наше самоопределение "потомки победителей" - не пафосная формула, а обязательство соответствовать

К началу 1944 года Украину освобождали четыре Украинских фронта - Первый, Второй, Третий и Четвертый, переименованные из Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного 20 октября 1943 года. Сегодня в зоне СВО действуют шесть группировок: "Запад", "Центр", "Юг", "Восток", а также "Север" и "Днепр". Сердцевина - та же. Юго-Западный фронт Малиновского, будущий Третий Украинский, в 1943-м освобождал Купянск, Сватово, Кременную, рубеж Северского Донца. Сегодня по тем же дорогам идет "Запад". Тот же Юго-Западный выходил к Красному Лиману и дальше, на красноармейское направление, - это нынешняя зона ответственности "Центра". Третий и Четвертый Украинские фронты Малиновского и Толбухина - это сегодняшние "Юг" и "Восток": Славянско-Краматорский узел, Запорожье, выход к Азовскому морю. А Первый Украинский Ватутина в 1943–1944 годах гнал немцев от Киева на Житомир и Корсунь - западнее нынешней линии фронта. Жаль, но пока в современном контексте это планы на будущее, хотя автор этих строк в 22-м уже видел Киев с северной окраины. Две дополнительные наши группировки - это ответ на новые вызовы, которых в сорок третьем не было. "Север" - Курское и Белгородское приграничье: в 2024 году враг впервые со времен вермахта перешел государственную границу России. "Днепр" - херсонско-запорожское направление: река, которую форсировали все четыре Украинских фронта в сорок третьем, снова стала рубежом боевых действий. Совпадением это не назовешь. Просто не изменились ни логика, ни характер угрозы: беда пришла с запада.

Но надо вернуться в ДНР. Чтобы понять, чего стоила Саур-Могила, надо помнить, чем был Миус-фронт. Гитлер называл его новой государственной границей рейха - и приказал держать любой ценой. На правом, высоком берегу Миуса немцы за два года выстроили три линии обороны общей глубиной до сотни километров: первая полоса - 6–12 км в глубину, минные поля плотностью 1500–1800 мин на километр фронта, до 20–30 дотов и дзотов на квадратный километр, противотанковые рвы, пулеметные гнезда под бронеколпаками. Вторая линия шла по правым берегам Крынки и Мокрого Еланчика, третья — по Кальмиусу. Всего в фашистскую систему обороны было втянуто порядка 800 населенных пунктов.

5-я ударная армия Цветаева наступала вместе со 2-й гвардейской Захарова и 28-й армией Герасименко на 25-километровом участке у Дмитриевки и Куйбышева. После артподготовки шли танки, перед ними - саперы с вешками в проходах минных полей, за танками пехота, с воздуха - штурмовики 7-го авиакорпуса. К концу первого дня войска Цветаева продвинулись на 8 км, проломив фронт шириной в 16 км; оборона 294-й пехотной дивизии вермахта была почти полностью уничтожена. После трехдневного сражения 31 августа фашистов сбросили с вершины Саур-Могилы. В наградном листе командира 96-й гвардейской дивизии гвардии полковника Семена Левина об этом сказано так: "Оборона противника с успехом была прорвана с большими для него потерями в живой силе и технике. Успех в прорыве обороны и форсирования реки Миус — результат умелой организации взаимодействия всех огневых средств, правильного использования живой силы и танков, местности и создания превосходящих сил дивизии на особо важных участках, а также маневренности и хорошо организованного управления боем». Еще одна деталь - из наградного листа гвардии старшины Сергея Кораблева: "В течение 30 августа 1943 года тов. Кораблев со своей группой, несмотря на сильный обстрел со стороны противника, на самой вершине высоты 277,9 отразил четыре контратаки противника силой до полка пехоты и 4-х самоходных орудий типа „Фердинанд". Линия, которую немцы считали неприступной, рухнула за считаные дни.

Вечером 8 сентября 1943 года в эфир вышла сводка Совинформбюро: "В Донбассе наши войска, развивая успешное наступление, овладели центром Донбасса - городом Сталино, городом и железнодорожным узлом Красноармейское, городом и крупным узлом железных дорог Ясиноватая, городом Ново-Экономическое, районными центрами Авдеевка, Селидовка, а также заняли свыше 150 других населенных пунктов. Донецкий бассейн - важнейший угольный и промышленный центр советской страны - освобожден от немецких оккупантов". Москва салютовала освободителям; трем дивизиям было присвоено почетное наименование "Сталинские". Всего в Донбасской наступательной операции Красная Армия продвинулась на 300 км и полностью разгромила 13 дивизий вермахта, лишив рейх донецкого угля и стали.

Перечитайте эту сводку еще раз. Сталино, Красноармейское, Ясиноватая, Авдеевка, Селидовка - это 1943 год, а теперь в 2024-й. 17 февраля 2024-го российские войска освободили Авдеевку, отодвинув линию фронта от столицы ДНР, которую десять лет утюжили украинские снаряды. Командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев, бравший уже не первую в своей жизни "фортецию", которую Зеленский называл неприступной, получил звание Героя России и генеральскую шашку. По сути - "Сталинская" дивизия XXI века.

5 сентября 1943 года части 3-й гвардейской армии Дмитрия Лелюшенко взяли Артемовск - до 1924 года и в дни немецкой оккупации называвшийся Бахмутом. К полудню захватчиков в городе не осталось. В конце мая 2023-го Бахмут освобожден снова и снова город стал Артемовском. Наши бойцы буквально идут по отпечаткам стоп своих дедов и прадедов

10 сентября 1943-го войска Толбухина и десант Азовской флотилии освобождают Мариуполь. Подразделения 625-го стрелкового полка 221-й стрелковой дивизии прорвали оборону, форсировали Кальмиус и, как фиксирует журнал боевых действий, "10 сентября 1943 года в 10:00 вступили на северо-восточную окраину города». К 15:30 44-я армия "полностью очистила города Мариуполь, Заводской, Сартана".

Перед отходом немцы буквально жгли город. В рассекреченных Минобороны документах сказано прямо: "Специальные отряды факельщиков с 7 по 10 сентября 1943 года жгли и взрывали все общественные и частные здания". В тот же день, когда советский десант высадился у Ялтинской дороги, факельщики бросили машины и, по архивной сводке, "заметив сидящих в ямах старух и детей, звери расстреляли их из автомата". Среди убитых - мастер портовых мастерских Георгий Мирошников. 21 апреля 2022 года Мариуполь освобожден российскими войсками и силами ДНР. Те же кварталы, тот же комбинат "Азовсталь", те же карательные отряды и желание стереть с лица земли, то что не способны удержать. Только вместо вермахта и СС в катакомбах сидели украинские неонацисты.

По карте к северу - еще одна параллель. Курск. Лето 1943-го - Курская дуга, переломившая хребет вермахту: именно после нее Москва впервые за всю войну, 5 августа 1943 года, дала артиллерийский салют - двенадцать залпов из 124 орудий в честь освобождения Орла и Белгорода.

Август 2024-го - ВСУ вторгаются в Курскую область. На ту самую землю, где полегли лучшие дивизии фон Клюге и Манштейна. Причем вторгаются на немецких "Леопардах", американских "Брэдли", британских "Челленджерах" - с фашистскими крестами на бортах. И - что особенно показательно - оставляют за собой ту же фактуру преступлений, что и вермахт восемьдесят лет назад

В феврале 2025-го ФСБ России рассекретила архивные материалы по 596-му гренадерскому полку 327-й пехотной дивизии вермахта под командованием полковника Фридриха Августа Вайнкнехта - части, которая в феврале - марте 1943 года жгла Курскую область при отступлении. На допросе в 1949-м Вайнкнехт показал: "Действительно, личным составом моего полка производились расстрелы мирного населения, и имело место привлечение гражданского населения на оборонительные работы". Ефрейтор той же штабной роты Иоганн Седлачек уточнил тактику: "В отношении граждан из числа советского населения, уклонявшихся от угона в тыловые районы и на немецкую каторгу, существовал приказ, исходивший от командира 596-го пехотного полка полковника Вайнкнехта, что все они должны быть расстреляны без всякого на то суда". 28 февраля 1943 года полк Вайнкнехта расстрелял в здании сельсовета 48 женщин, детей и стариков из колхоза имени Ворошилова и сжег здание с телами; в ту же ночь в деревне Машкино 14 женщин и детей сожгли заживо в амбаре. Всего за период с 28 февраля по 1 марта 1943-го - 183 человека: 106 мужчин, 46 женщин, 31 ребенок.

А вот село Русское Поречное Суджанского района - то же самое, восемьдесят один год спустя. С 28 сентября по 24 ноября 2024-го там на постое находился старший солдат ВСУ Евгений Фабрисенко с подельниками - позывные Кум, Мотыль, Проводник, Художник. Этой группой убиты 11 мужчин и 3 женщины; еще восьмерых женщин они изнасиловали и убили; тела 22 человек снесли в подвалы частных домов. Село Николаево-Дарьино, освобождено 27 января 2025-го: украинские боевики держали жителей в заложниках больше полугода, использовали как живой щит, забрасывали гранатами подвалы, где прятались люди, - погибли семь мирных жителей, в том числе семилетний мальчик. Те же приемы, та же ненависть. Менялись только мундиры и фамилии.

26 апреля 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов докладывает президенту: Курская область освобождена полностью. Решающий штурм Суджи - операция "Поток" - стал новой страницей в боевой школе. Более 76 тысяч убитыми и ранеными - итоговые потери ВСУ в Курской битве 2.0.

Есть еще один характерный прием общей для поколений военной школы - котел. Окружение. Классическая советская оперативная фигура, доведенная до уровня искусства Коневым, Ватутиным и Ротмистровым в Корсунь-Шевченковской операции 24 января — 17 февраля 1944 года: войска 1-го и 2-го Украинских фронтов окружили и разгромили как организованную силу крупную немецкую группировку на правобережье Днепра. И если Сталинградская операция – это "мать" всех котлов, то Корсунь-Шевченковская уже эталон маневренного окружения. Та же схема в 21 веке - у ополченцев сначала и с 22-го года у командования Армии России.

Август 2014-го - Иловайск: ополченцы под руководством Арсена Павлова и Михаила Толстых замыкают кольцо вокруг украинской группировки. Что называется, по чутью. Февраль 2015-го - Дебальцево: армии ДНР и ЛНР окружают боевиков киевского режима на ключевом железнодорожном узле Донбасса, хоронят все украинские планы наступления на годы вперёд.

Дальше - СВО. К 21 апреля 2022 года Мариуполь в кольце: более четырех тысяч уничтоженных, 1478 пленных, две тысячи блокированы на "Азовстали". Июнь 2022-го - Северодонецк, 2500 боевиков киевского режима в окружении на заводе "Азот". Июль 2022-го - освобожден Лисичанск. 17 февраля 2024-го - Авдеевка охвачена со всех сторон, главком киевского режима Сырский расписывается в собственной некомпетентности.

И снова о Саур-Могиле. Там у подножия - небольшое кладбище. В одной общей земле лежат красноармейцы Великой Отечественной и ополченцы Донбасса, защищавшие эту высоту в 2014-м. Двести километров севернее - Луганск. И там своя высота. Курган Острая Могила, 198 метров, главенствующая отметка над городом.

Апрель 1919 года, Гражданская война: рабочие луганских заводов вместе с 15-й Инзенской дивизией держат здесь оборону против войск Деникина. Февраль 1943-го - та же высота, превращённая немцами в укреплённый узел: три линии обороны, рвы, сотни дотов. Эти линии рвет первый батальон 1001-го стрелкового полка 279-й дивизии. Двести пятьдесят бойцов 18-го стрелкового корпуса хоронят прямо здесь, в братской могиле на склоне. В 1945-м над ней ставят памятник. Лето 2014-го - линия обороны Луганска от ВСУ снова проходит по склонам Острой Могилы. Та же высота. Третий раз за век. Сентябрь 2023-го - воссоздан монумент "Знамя не умирает", уничтоженный неонацистами девятью годами ранее, в ходе попыток взять Луганск. Четыре бронзовые фигуры у основания обелиска: красноармеец 1919 года, солдат Великой Отечественной 1943-го, ополченец 2014-го, боец СВО. Четыре поколения защитников Луганска - в бронзе. В каком еще месте мира преемственность поколений оформлена настолько буквально?

Когда сегодня группировка "Запад" наступает на краснолиманском направлении, она идет по следам Юго-Западного и Южного фронтов. По тем же дорогам, через те же села. И когда наши парни поднимают флаг над освобожденным населенным пунктом в Донбассе, они поднимают его на земле, политой кровью прадедов в 43-м, - буквально повторяя движение и символически, и механически

Мы - потомки победителей. И в данном случае это не фигура речи. Это обязанность и обязательство побеждать.

Война-то продолжается и даже в день Победы об этом нельзя забывать ни на минуту.