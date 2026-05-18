Затонувшее в 1906 году у Владивостока судно везло груз на 1,5 млн рублей

Москва18 мая Вести.Пароход "Князь Горчаков", затонувший в заливе Петра Великого при подходе к Владивостоку в 1906 году, вез груз, застрахованный на большую по тем временам сумму в 1,5 млн рублей. Об этом председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края Алексей Буяков сообщил ТАСС.

Пароход "Князь Горчаков"… перевозил груз, который был застрахован компанией "Саламандра" говорится в сообщении

О каком конкретно грузе идет речь, пока не известно. Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота проинформировала, что пароход был обнаружен во время обследования акватории залива. Судно подорвалось на мине.

Как отметил Буяков, вся команда во время происшествия уцелела. Людей на шлюпках доставили на остров Попова.

Для того, чтобы определить, действительно ли обнаруженное судно является "Князем Горчаковым", к пароходу отправится экспедиция, уточнил Буяков. Также специалисты проведут обследование груза, перевозившего пароход. Если предметы можно извлечь, их поднимут на поверхность и изучат, а затем передадут в музей.

Попытки провести подводные исследования на месте кораблекрушения предпринимались в 2018 и 2021 годах, но успехом поиски не увенчались.