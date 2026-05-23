Москва23 мая Вести.В день 110-летия со дня трагедии с подводной лодкой "Сом" Российского императорского флота посольство РФ в Швеции заявило о необходимости поднять субмарину со дна и вернуть ее в Россию. Соответствующее сообщение дипломаты опубликовали в Telegram-канале диппредставительства.

Подводная лодка "Сом" затонула у берегов Швеции 23 мая 1916 года в результате столкновения со шведским пароходом. Экипаж субмарины состоял из 18 моряков. "Сом" выполнял задание в Аландском море во время Первой мировой войны.

Корпус подводной лодки был обнаружен дайверами в 2015 году. Он находится недалеко от побережья Грисслехамна в 100 км к северу от Стокгольма.

К сожалению, в нынешних условиях двустороннее сотрудничество России и Швеции даже в таких деполитизированных сферах, как мемориальная работа, поставлено на паузу. Надеемся, что однажды подводная лодка "Сом" все же вернется в Россию заявили в посольстве

Там уточнили, что подводный аппарат должен стать достоянием музейного и исторического наследия, а останки членов экипажа похоронены на родной земле.