Сафаров: точку в истории с подлодкой "Сом" поставят после похорон моряков в РФ Сафаров: моряки с подлодки "Сом" должны быть похоронены в России

Москва25 мая Вести.Точку в истории с русской подводной лодкой "Сом", которая затонула 23 мая 1916 года у берегов Швеции и была найдена в 2015 году, может быть поставлена только после достойных похорон останков ее экипажа на территории России. Об этом ИС "Вести" заявил историк Марат Сафаров.

По словам эксперта, такой финал этой истории будет напоминать о подвигах моряков во время Первой мировой войны, а также о высоком техническом уровне Российского императорского флота.

Совершенно очевидно, что точку в этой истории можно поставить только после достойного перезахоронения останков наших моряков на территории России. И поэтому, конечно же, это может осуществить только наша страна, и заявление посольства российского в Швеции как раз-таки на это направлено. В этой драматической истории, состоявшейся более века назад, в начале XX столетия, необходимо поставить достойный финал, который будет и память моряков олицетворять, и напоминать об их подвигах в годы Первой мировой войны, и о том высоком техническом уровне русского императорского флота, который был достигнут более века назад рассказал Сафаров

Ранее посольство РФ в Швеции заявило о необходимости поднять подлодку "Сом" со дна Аландского моря и вернуть ее в Россию. Однако из-за текущей политической ситуации сделать достаточно тяжело. Дипломаты выразили надежду на то, что когда-нибудь это все-таки произойдет.