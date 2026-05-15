Задержанный в Швеции сухогруз Caffa могут передать Украине Швеция намерена передать задержанное судно Caffa Украине по решению суда

Москва15 мая Вести.Задержанный у берегов Швеции сухогруз Caffa, в составе команды которого были российские моряки, может быть передан Украине по решению суда, сообщает шведский телеканал TV4 со ссылкой на прокуратуру страны.

Как отметил прокурор Хокан Ларссон, судьбу судна должен решить окружной суд. В случае, если он примет такой вердикт, власти страны дадут добро на передачу корабля Украине.

Ранее сообщалось, что шведские власти позволили экипажу судна, в том числе его российским членам, покинуть страну, и 12 мая они вернулись домой.

Сухогруз Caffa шел под гвинейским флагом и следовал из марокканской Касабланки в Санкт-Петербург. 6 марта он был задержан шведской стороной в территориальных водах королевства. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что 10 из 11 членов экипажа имеют российское гражданство.