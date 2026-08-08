В Италии нашли затонувший корабль времен Древнего Рима У берегов Италии нашли древнеримское судно с сотнями амфор

Москва8 авг Вести.У берегов Италии в районе города Мадзара-дель-Валло на глубине 46 метров обнаружены обломки древнеримского судна, датируемого II–I веками до н. э. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на министерство культуры страны.

На месте затопления исследователи нашли сотни амфор, а также свинцовые элементы от древних якорей. Министр культуры Италии Алессандро Джули охарактеризовал находку как одно из самых значимых подводных археологических открытий последних лет, отметив ее важность для понимания истории торговли и морских маршрутов в Средиземноморье.