Москва2 июн Вести.Шесть затонувших кораблей времен "золотого века пиратства" обнаружены у Багамских островов. Это открытие сделано в гавани Нассау, которую пираты Джек Рэкхем и Эдвард Тич, известный как Черная борода, использовали для укрытия и дележа добычи на рубеже XVII-XVIII веков.

О находке сообщила британская газета The Guardian.

После того, как впервые официально было разрешено проводить погружения в закрытой зоне гавани Нассау, участники экспедиции обнаружили на дне шесть кораблей, три из которых относятся к "золотому веку пиратства" пояснило издание

На дне бухты были обнаружены вертлюжные пушки - небольшие поворотные орудия, устанавливаемые на борту корабля, а также мушкетные пули и камень для заточки холодного оружия. Но основная находка – сами затопленные корабли.

Один из них наполнен каменным балластам и имеет обугленный деревянный корпус. Это свидетельствует о том, что судно было затоплено пиратами после разграбления для того, чтобы избавиться от улик.

Также со дня гавани подняты кирпичи, бутылки, курительные трубки, документы и карты. Возможно, что среди пиратских карт найдутся и карты с сокровищами и обозначением зарытых кладов.

Ранее американские археологи подняли со дна якорь затонувшего в 1718 году корабля "Месть королевы Анны", которым командовал пират Черная борода. Якорь находился на шестиметровой глубине у побережья штата Северная Каролина. Корабль знаменитого пирата затонул за пять месяцев до гибели Черной бороды в одном из боев.