Москва21 мая Вести.Спасатели обнаружили камеры на телах итальянских дайверов, погибших в "акульей пещере" на Мальдивах. Об этом сообщил телеканал Rai 2 в программе TG2.

Уточняется, что все тела группы были подняты на поверхность.

Все тела погибших итальянских дайверов были найдены на Мальдивах. Ответы на вопросы о произошедшем ожидаются после изучения имеющихся у них камер и результатов вскрытия говорится в сообщении

Прокуратура Рима ведет расследование.

О трагедии сообщили в МИД Италии 14 мая. В ведомстве отметили, что утонувшие были опытными дайверами. Среди жертв: профессор морской биологии университета Генуи Моника Монтефальконе, ее дочь-студентка Джорджия Соммакал, научный сотрудник Мюриэль Одденино, выпускник факультета морской биологии Федерико Гуалтьери, а также инструктор по дайвингу.