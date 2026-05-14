Найдено тело американской военнослужащей, пропавшей во время учений в Марокко Обнаружено тело второго военного США, пропавшего в ходе учений в Марокко

Москва14 мая Вести.Спасатели обнаружили тело военнослужащей, пропавшей во время учений "Африканский лев" в Марокко. Об этом сообщили Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) и Южноевропейская оперативная группа армии Соединенных Штатов в Африке в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

Ранее, 11 мая, было обнаружено тело одного из двух пропавших американских военнослужащих. Погибшим оказался 27‑летний старший лейтенант Кендрик Ламонт Ки-младший, его останки были найдены в водах Атлантического океана.

Командование ВС США в Африке подтверждает обнаружение тела нашей второй военнослужащей, специалиста Марии Коллингтон сказано в сообщении

"Африканский лев" - это международные ежегодные военные учения на территории Марокко, в которых участвуют американские военные.

До этого стало известно, что двое американских военнослужащих пропали без вести во время международных учений "Африканский лев" в Марокко.

Между тем, двое военнослужащих также получили ранения при нападении бурого медведя на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска) во время тренировки по ориентированию на местности.