Два солдата армии США пропали в ходе учений "Африканский лев" в Марокко

Двое американских военных пропали во время учений "Африканский лев" в Марокко Два солдата армии США пропали в ходе учений "Африканский лев" в Марокко

Москва3 мая Вести.Двое американских военнослужащих пропали без вести во время международных учений "Африканский лев" в Марокко, сообщает Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ).

Двое военнослужащих США, участвовавших в учениях "Африканский лев - 2026", пропали без вести 2 мая 2026 года вблизи тренировочного полигона Кап-Драа, недалеко от города Тан-Тан в Марокко говорится в заявлении командования

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Обстоятельства случившегося выясняются.

"Африканский лев" - это международные ежегодные военные учения на территории Марокко, в которых участвуют американские военные. В 2025 году в маневрах были задействованы около 10 тыс. военных из почти 50 стран. Как заявили глава АФРИКОМ и генеральный инспектор вооруженных сил Марокко, эти учения являются "наилучшим примером взаимодействия вооруженных сил двух стран".

Инциденты во время военных учений с участием американских военных случались и ранее. Так, в апреле этого года на Аляске двое военнослужащих пострадали от атаки бурого медведя прямо на базе.