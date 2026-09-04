Военные нашли турецкий сухогруз, затонувший после столкновения с танкером

Затонувший турецкий сухогруз найден на дне Мраморного моря Военные нашли турецкий сухогруз, затонувший после столкновения с танкером

Москва4 сен Вести.Поисковые корабли Минобороны Турции отыскали на дне Мраморного моря затонувший после столкновения с танкером сухогруз, сообщили в турецком военном ведомстве.

Спасательный корабль TCG Akın установил местоположение затонувшего 2 сентября сухогруза Tuğberk İmamoğlu отметили в соответствующем пресс-релизе местного Минобороны

Судно затонуло два дня назад на глубине около 900 метров. Причиной считают халатность со стороны экипажей: предположительно, судном управлял малоопытный третий капитан. Первый капитан в момент катастрофы спал. Кроме того, на мостике отсутствовал вахтенный помощник капитана.

Сухогруз Tuğberk İmamoğlu перевозил рулонную сталь, танкер Alsu – моторное масло.

Судьба десяти членов экипажа остается неизвестной. Все они – турки. Поисково-спасательная операция пока не закончена.

Ранее Турецкий танкер был атакован безэкипажным катером. на судне произошел взрыв в районе машинного отделения.