Москва4 сенВести.Поисковые корабли Минобороны Турции отыскали на дне Мраморного моря затонувший после столкновения с танкером сухогруз, сообщили в турецком военном ведомстве.
Спасательный корабль TCG Akın установил местоположение затонувшего 2 сентября сухогруза Tuğberk İmamoğluотметили в соответствующем пресс-релизе местного Минобороны
Судно затонуло два дня назад на глубине около 900 метров. Причиной считают халатность со стороны экипажей: предположительно, судном управлял малоопытный третий капитан. Первый капитан в момент катастрофы спал. Кроме того, на мостике отсутствовал вахтенный помощник капитана.
Сухогруз Tuğberk İmamoğlu перевозил рулонную сталь, танкер Alsu – моторное масло.
Судьба десяти членов экипажа остается неизвестной. Все они – турки. Поисково-спасательная операция пока не закончена.
Ранее Турецкий танкер был атакован безэкипажным катером. на судне произошел взрыв в районе машинного отделения.