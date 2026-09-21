На кладбище в Румынии нашли братскую могилу с телами умерших во время пандемии

В Румынии обнаружили захоронение с телами умерших во время пандемии На кладбище в Румынии нашли братскую могилу с телами умерших во время пандемии

Москва21 сен Вести.Братская могила с телами людей, умерших во время пандемии COVID-19, обнаружена на кладбище в румынском городе Слатина. Захоронение было замаскировано под склеп, сообщил мэр города Марио Де Меццо.

По словам мэра, на мешках были указаны даты захоронения, а сами они соответствовали специальным пакетам, которые использовались во время пандемии. После дополнительных исследований обнаруженные материалы изъяла румынская полиция.

В ходе раскопок на кладбище были обнаружены человеческие кости, а также мешки с неразложившимися телами, оставшимися после пандемии COVID-19 рассказал Де Меццо журналистам

Он также заявил, что такое захоронение нарушает правила кладбища. Останки нашли после того, как администрация решила переделать один из склепов.

Последние 16 лет кладбищем управляла частная служба. Мэрия вела судебный спор с администрацией, добиваясь возвращения территории в реестр городского имущества. В сентябре суд вынес решение в пользу муниципалитета, после чего на кладбище началась модернизация.