В Литве под предлогом исследований эксгумировали останки советских солдат В литовском Вевисе эксгумировали останки 81 советского солдата для исследований

Москва12 авг Вести.Эксгумация останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, проведена в литовском городе Вевис.

Об этом сообщил мэр города Гедиминас Раткевичюс.

На Вевисском кладбище советских солдат успешно проведены археологические работы, в результате которых найдены останки 81 жертвы Второй мировой войны цитирует градоначальника местный портал LRT

Останки переданы специалистам кафедры анатомии, гистологии и антропологии медицинского факультета Вильнюсского университета для проведения антропологических исследований.

После завершения экспертиз их планируют перезахоронить на православном кладбище Вевиса.

Изначально советские солдаты были погребены в центре города, рядом с церковью Святой Анны. Раньше на этом месте находился памятник героям войны и горел вечный огонь.

Инициатива, связанная с эксгумацией останков, исходила от директора Литовского "центра исследований геноцида и сопротивления" Арунаса Бубниса, который призывал к этому с конца 2024 года. Его позицию поддержала Комиссия по десоветизации, назвавшая захоронение "пропагандой тоталитарных и авторитарных режимов, а также их идеологий в общественных местах".

С мая 2026 года в Словакии предусмотрена уголовная ответственность за осквернение памятников Второй мировой войны.