Москва6 мая Вести.Власти латвийского Даугавпилса потушили Вечный огонь на мемориале, посвященном советским воинам, освобождавшим город от немецко‑фашистских захватчиков в июле 1944 года. Решение является политическим, но было сделано под предлогом устранения неполадок. Об этом заявил политолог, публицист Максим Ревва.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что огонь погасили в марте 2026 года. Со слов Реввы, власти заявили, что один из вентилей газовой системы мемориала неисправен и его необходимо заменить. Соответствующее оборудование убрали и не собираются устанавливать новое.

Последнее, что было у нас, в Даугавпилсе горел Вечный огонь – единственный, который остался в Прибалтике. Теперь он не горит… Это, скорее всего, связано с политикой заявил Ревва

Он также рассказал, что депутат городского собрания Юрий Зайцев попытался выступить против действий властей, но к нему пришли представители Службы госбезопасности Латвии.

Ранее Ревва также констатировал, что в соседней Эстонии население стало еще хуже относиться к празднованию Дня Победы. Он назвал, что на территории республики распространяется страшнейшая пропаганда русофобии.