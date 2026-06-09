Литовцы при фашистах убили 95% своего еврейского населения РВИО: жители Литвы при фашистах убили 95% своего еврейского населения

Москва9 июн Вести.Жители Литвы во времена Великой Отечественной войны с целью наживы уничтожили 95% своего еврейского населения, проживавшего в республике до войны. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Во вторник РВИО представило новое издание "Черная книга​​​. История прибалтийской русофобии", сообщает РИА Новости.

Как сообщил Михаил Мягков, в Литве было уничтожено более 360 тысяч человек, из них более 200 тысяч евреев - 95% всего еврейского населения, которое проживало в республике до войны.

Уничтожали кто? Это литовцы, которые проявляли неподдельную инициативу для того, чтобы уничтожать мирных граждан сказал Мягков

По его словам, "животный интерес" литовцев возбуждало собственное обогащение за счет имущества убитых ими людей, что делалось с позволения немцев.