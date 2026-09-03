На свалке в Польше найдены останки древнего воина-варвара

Поляк нашел на свалке щит с костями возрастом 1,8 тысячи лет На свалке в Польше найдены останки древнего воина-варвара

Москва3 сен Вести.Житель польского города Хрубешув обнаружил часть древнего щита с кремированными останками воина-вандала. Находка попалась мужчине, когда тот бродил по свалке в поисках запчастей, сообщили на сайте Live Science.

По данным портала, клад мужчина обнаружил еще в начале августа. Тогда же и отправил фото находки в местный музей.

Когда за дело взялись археологи, то выяснили, что металлическая конструкция является умбоном. Простыми словами, железной центральной частью щита, которая защищает руку воина.

Щит приписывают к имуществу представителя германского племени, когда-то населявшего территорию современной Польши, поскольку внутри умбона обнаружили пробку из высохшей земли, а в ней — кремированные кости, что свидетельствует о проведенном обряде с погребальным костром.

Экспонат пополнит коллекцию музея в Хрубешуве.

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