Guardian: альпинисту вернули рюкзак, с которым он упал в расщелину 63 года назад

Упавшему в расщелину альпинисту через 63 года вернули рюкзак Guardian: альпинисту вернули рюкзак, с которым он упал в расщелину 63 года назад

Москва28 авг Вести.Таяние ледника в австрийском Тироле помогло найти вещи немецкого альпиниста, потерянные 63 года назад при падении. Находка была сделана на леднике Зульцтальфернер в районе Штубайских Альп. На высоте в 2955 метров были обнаружены рюкзак, ледоруб, фотоаппарат и курительная трубка. В рюкзаке находились полуистлевшие документы. Находка была передана австрийским полицейским.

Полицейские сначала посчитали, что рюкзак принадлежит погибшему альпинисту. Но затем им все же удалось разобрать имя владельца вещевого мешка и разыскать его в немецком округе Регенсбург, пишет газета The Guardian.

86-летний альпинист через шесть десятилетий вновь обрел свой рюкзак и альпинистское снаряжение после их извлечения из тающего ледника в Австрии написало издание

86-летний владелец не смог приехать в Тироль за своим утраченным шесть десятилетий назад имуществом лично. Но он рассказал, как потерял снаряжение в августе 1963 года. Он пересекал альпийский ледник вместе с друзьями. Группа участников восхождения была связана страховочной веревкой. Когда альпинист провалился в трещину во льдах, его товарищи удержали его и начали поднимать на поверхность.

Для минимизации риска подъема немец сбросил лишний вес – рюкзак, альпеншток и другие вещи. Незадачливого путешественника удалось спасти. Сброшенные вещи посчитали утраченными навсегда. Все это время они находились внутри ледника.

Рюкзак и сохранившееся снаряжение австрийские полицейские передали сыну мужчины на память об истории спасении его отца.

Таяние ледников позволило найти не только утраченные вещи. В швейцарских Альпах на леднике Трифт в августе обнаружены тела двух пропавших 34 года назад бельгийских альпинистов. Их имена подтвердила проведенная ДНК-экспертиза останков.