Сокровища железного века: уникальные украшения найдены в лесу под Гданьском РАР: в лесу под польским Гданьском обнаружены украшения начала железного века

Москва3 сен Вести.В лесном массиве неподалеку от польского города Гданьска сделана археологическая находка, относящаяся к раннему железному веку. Как сообщает Польское агентство печати (PAP), член правления Фонда Латебра Станислав Захариаш обнаружил два наголенника и браслет, которые, по предварительным оценкам, датируются VIII веком до нашей эры.

Два наголенника и браслет, датируемые, вероятно, началом железного века (VIII в. до н. э.), были найдены в лесу под Гданьском членом правления Фонда Латебра Станиславом Захариашем говорится в сообщении агентства

Отмечается, что эти предметы, предположительно, относятся к тому же периоду, что и прошлогодние находки в этом районе, когда были обнаружены шесть ожерелий и браслет.

В настоящее время поисковые работы на месте обнаружения приостановлены. Как поясняет РАР, это сделано для того, чтобы "не нарушить местоположение находок и археологический контекст". О находке уже уведомлен воеводский реставратор памятников Поморского воеводства, который определит дальнейшую судьбу артефактов, включая вопрос о передаче их в один из музеев.