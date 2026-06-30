Нигерия смогла вернуть из Швейцарии похищенные Британией артефакты Нигерия вернула из Швейцарии артефакты, украденные британцами в XIX веке

Москва30 июн Вести.Нигерия добилась возвращения из Швейцарии 18 культурных ценностей, вывезенных их Королевства Бенин в конце XIX века во время британской колониальной экспедиции, сообщает нигерийский телеканал Channels TV.

Церемония передачи ценностей прошла в Национальном музее в Лагосе.

Возвращенные артефакты входят в знаменитую коллекцию "бенинской бронзы", представляющую собой отлитые из металла или вырезанные из слоновой кости изделия, которые создавали при королевском дворе Бенина, начиная с XIV века.

Ценности хранили в трех швейцарских музеях - Этнографическом музее Цюрихского университета, цюрихском Музее Ритберг и женевском Музее этнографии.

Многолетние усилия Нигерии по возвращению похищенных культурных ценностей получили новый импульс … Из Швейцарии возвращены 18 бесценных артефактов Королевства Бенин передает телеканал Channels TV

Нигерии передан также бронзовый браслет и четыре археологических монолита, которые вывезены ранее из района дельты реки Нигер.

Нынешняя реституция стала возможной благодаря соглашениям, подписанным в марте 2026 года в рамках Швейцарской инициативы Бенина. Тогда три музея договорились передать Нигерии право собственности на 28 объектов. Некоторые предметы из Музея Ритберг останутся в Швейцарии в качестве долгосрочной ссуды по просьбе нигерийской стороны.

Нигерия находилась под управлением Британии с середины XIX века до октября 1960 года. Именно в колониальный период, а точнее в 1897 году британские войска разграбили королевский дворец в Бенин-Сити и вывезли сотни скульптур и предметов, впоследствии разошедшихся по музеям и частным коллекциям в Европе и США.

Ранее сообщалось, что четырехмесячная военная операция Израиля привела к разрушению ряда объектов культурного наследия на юге Ливана.