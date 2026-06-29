Москва29 июн Вести.Почти четырехмесячная воздушная и наземная операция Израиля привела к повреждению или разрушению целого ряда почитаемых объектов культурного наследия на юге Ливана. Об этом заявил министр культуры арабской страны Гассан Саламе.

По его словам, несмотря на перемирие, вступившее в силу неделю назад, власти пока не могут составить полную картину ущерба, поскольку израильские войска все еще удерживают зону около 10 километров вглубь Ливана, закрытую для местных.

Мы не можем работать в тени оккупации сказал Саламе, его цитирует агентство Reuters

Он отметил, что в эту зону входят древний замок Бофор и многовековые деревни, где жили христиане, мусульмане-шииты и сунниты рядом с их местами поклонения. Часть населенных пунктов, как утверждает министр, армия Израиля полностью сровняла с землей.

Саламе подчеркнул, что израильские удары пришлись и по объектам за пределами этой зоны. В портовом городе Тир, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, взрывом снесло венчающую часть древней колонны. Значительная часть города превратилась в руины, а защитные барьеры, установленные для прикрытия древних памятников от ударов и осколков, оказались отброшены взрывной волной в центр охраняемого ими комплекса, указал чиновник. В городе Набатия пострадал рынок мамлюкской эпохи, а сильная бомбардировка Тибнина вызвала опасения ливанцев за судьбу его крепости времен крестоносцев, добавил Саламе.

Израильская сторона, в свою очередь, отметила, что "не ставит перед собой цель нанести чрезмерный ущерб гражданской инфраструктуре и наносит удары только по необходимости", в частности, в целях ликвидации группировки "Хезболла", которая разместила оружие в замке Бофорт. Ливанские власти отрицают данную информацию.

26 июня на переговорах в Вашингтоне представители Соединенных Штатов, Израиля и Ливана подписали трехстороннее рамочное соглашение об урегулировании конфликта. Тель-Авив при этом намерен оставлять израильские войска в южной части Ливана до полного разоружения "Хезболлы". Ранее сообщалось, что военные еврейского государства уничтожили инфраструктуру шиитского движения, находившуюся на глубине 25 метров под землей в одном из районов на юге Ливана.