Ливан потерял исторические оливковые рощи на юге страны из-за атак Израиля

Москва18 мая Вести.В результате израильских атак Южный Ливан потерял большие площади многолетних оливковых рощ, которые считаются частью исторического и культурного наследия страны. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор ливанского министерства сельского хозяйства Луейс Лахуд.

По его словам, израильские атаки и боевые действия причинили серьезный ущерб сельскому хозяйству юга Ливана: помимо оливковых рощ страна лишилась фруктовых садов, сезонных посевов и животноводческих хозяйств.

Было уничтожено большое количество многолетних оливковых деревьев, которые представляют собой часть истории и наследия Ливана сказал Лахуд

Он отметил, что ведомство уже готовит оценку ущерба после разрушений 2024 года, в настоящее время ведется подготовка новой системы подсчета потерь после начала новой эскалации в марте этого года.

Глава ведомства также сообщил, что власти надеются в самое ближайшее время помочь фермерам возобновить работу на земле. Сельское хозяйство остается одним из ключевых элементов ливанской экономики и напрямую связано с продовольственной безопасностью страны, отметил представитель ведомства.

Лахуд заявил, что в последние месяцы в Ливане наблюдается нехватка ряда базовых продуктов, поскольку многие сельскохозяйственные районы юга и северного Бекаа оказались отрезаны из-за боевых действий.

Ранее сообщалось, что в результате ударов ВВС Израиля по территории Ливана за сутки (17 мая) по меньшей мере 37 человек погибли, еще 222 получили ранения.