"Вернулись – дома нет": житель Набатии остался на руинах после удара Израиля Житель ливанской Набатии рассказал о последствиях удара ВВС Израиля

Москва26 июн Вести.Житель ливанской Набатии показал руины разрушенного дома после атак израильских ВВС. Молодой человек по имени Махмуд в комментарии ИС "Вести" подчеркнул, что бойцы сопротивления Ливана отбили наступление израильских сил на город.

Что осталось от дома? А ведь здесь была наша квартира. Мы сами были у родственников в Бейруте, а когда вернулись, то дома нет. Если бы не наши бойцы, бойцы сил сопротивления, израильские солдаты уже были бы в Набатии. Они же не дали им такого шанса, остановили движение на наш город сказал Махмуд, показывая руины разрушенного здания

В ливанской столице Бейруте тем временем провели траурную акцию в День Ашура. Для мусульман-шиитов этот день является днем траура и памяти о мученической гибели имама Хусейна.

Кроме того, сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд с места событий, обстановка в Ливане продолжает оставаться напряженной, и после небольшой паузы фиксируется возобновление боевых действий.

Ранее источник в Госдепартаменте США заявил, что ливанская и израильская делегации обсуждают на переговорах в Вашингтоне меморандум о намерениях в сфере безопасности, который подготовила американская сторона.