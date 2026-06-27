В Бейруте протестуют из-за сделки Израиля и Ливана Жители Бейрута не согласны со сделкой между Израилем и Ливаном

Москва27 июн Вести.Рамочное соглашение между Ливаном, США и Израилем вызвало негодования среди ливанцев и спровоцировало протесты. Жители Бейрута прокомментировали ситуацию ИС "Вести".

Протесты начались в последний день поминовения — Ашуру. Для шиитов это очень важный и священный день, когда они молятся о внуке пророка Мохаммеда, имаме Хуссейне, а также обо всех погибших бойцах сопротивления.

Я здесь сегодня потому, что мои родные погибли, защищая Ливан. Они погибли за то, чтобы я жил, и жили мои братья и мама. Это ботинок моего дяди, он погиб на юге героем. И сегодня я молюсь за них всех. Если бы не бойцы сопротивления, наши герои, нас бы уже не было, а Бейрут топтал бы сапог израильского солдата. Я тоже пойду в сопротивление, потому что это мой долг — защищать свою Родину подчеркнул Махмуд, житель Бейрута

Древний город Набатия на юге Ливана ЦАХАЛ обстреливает постоянно, пытаясь оккупировать еще большую часть республики. Здесь жилые кварталы превратились в руины.

Это мой дом, там была моя квартира, мы там жили с мамой, братьями и бабушкой. Теперь вы видите, что осталось от нашего жилища. Слава Всевышнему, в тот день нас не было дома, мы уезжали в Бейрут; если бы мы остались здесь — мы бы все погибли говорит Хасан житель Набатии

Согласно данным агентства Reuters, Израиль продолжил обстрелы по югу Ливана на следующий день после сделки.