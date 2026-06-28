Ливанская армия призвала население Бейрута не устраивать беспорядки на улицах Армия Ливана заявила о недопустимости уличных беспорядков в Бейруте

Москва28 июн Вести.Командование ливанской армии обратилось к населению Бейрута с призывом сохранять спокойствие и не допускать нарушений общественного порядка, в том числе действий, выходящих за рамки закона.

На своей странице в социальной сети Х военные предупредили граждан Ливана о недопустимости блокирования дорог и нападений на объекты государственной и частной собственности.

Учитывая исключительные вызовы, стоящие перед Ливаном, мы подтверждаем свое уважение к свободе мирного выражения мнений, но предупреждаем о недопустимости блокирования дорог, нападений на государственную и частную собственность, которые ставят под угрозу безопасность в столице указывается в заявлении военных

Ранее стало известно, что рамочное соглашение между Ливаном, Соединенными Штатами и Израилем вызвало негодование среди ливанцев и спровоцировало протесты. 26 июня армия Ливана пресекла беспорядки в Бейруте, устроенные сторонниками шиитской организации "Хезболла". Стычки между армейскими патрулями и демонстрантами происходили в центре столицы и на автостраде у аэропорта.