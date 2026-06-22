Москва22 июн Вести.Юг Ливана превратился в пустыню из бетона и арматуры после атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

Несмотря на то, что США и Иран пытаются договориться о каком-то мире, где одно из главных условий – это прекращение огня в Ливане, Израиль продолжает утюжить [Ливан]. Буквально накануне был обстрелян город Набатия на юге Ливана. Там более шести погибших. И продолжаются эти обстрелы постоянно. Как висел дрон израильский над Бейрутом, так он и продолжает висеть сообщил журналист

При этом, добавил он, Израиль не намерен останавливать ход операции на юге Ливана.

Юг Ливана сейчас напоминает абсолютно разрушенную пустыню из бетона и арматуры, и Израиль пытается продвигаться дальше, в том числе в Набатию, Тир и так далее, то есть останавливаться не собираются. При этом [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху говорит о том, что будут продолжать бомбить Ливан до прекращения существования движения "Хезболла". "Хезболла", конечно, говорит о том, что они будут противостоять до тех пор, пока Израиль не покинет территорию [Ливана] добавил Бернвальд

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные ливанского министерства здравоохранения сообщил, что в результате ударов израильской авиации по Ливану с 2 марта 2026 года погибли не менее четырех тысяч человек.

Накануне представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не приступит к следующему этапу переговоров с США, пока в Ливане не будет установлен режим прекращения огня.