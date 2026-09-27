Москва27 сен Вести.Настоятель Введенского храма г. Каширы иерей Валерий Сосковец в интервью ИС "Вести" заявил, что усматривает божий промысел в вывозе реликвий Киево-Печерской лавры в Европу, полагая, что это послужит инструментом для просвещения европейцев и их приобщения к православию.

Он уверен, что ничего не происходит просто так — на все есть воля Божья.

Я думаю, что в этом есть промысел Божий. Вы знаете, в советское время был вот в Третьяковке такой зал ДРЖ - древнерусской живописи. И вот очень многие люди, не имея возможности тогда прийти в храмы православные, там впервые соприкоснулись с той красотой, которая заставила задуматься вообще о Боге. Поэтому я думаю, что это не без Бога произошло в том смысле, что через прикосновение к этим святыням, через свидетельство о православии, я думаю, что многие люди захотят узнать и само православие. Потому что у Бога все промыслительно, так просто не бывает заявил иерей

В Лондоне открыта выставка реликвий Киево-Печерской Лавры, на которой представлены семь уникальных предметов православного богослужебного искусства XVII–XVIII веков из Национального историко-культурного заповедника Киево-Печерской лавры, которые были отняты у православной церкви еще в советское время. На выставке представлены главные православные святыни - две позолоченные серебряные створки Царских врат и напрестольное Евангелие в серебряном окладе.

Ранее епископ Можайский Иосиф рассказал о значении Киево-Печерской лавры для всех православных христиан.