Президент Египта пообещал оставить пост в 2030 году Ас-Сиси заявил, что покинет пост президента Египта в 2030 году

Москва17 окт Вести.Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу объявил, что оставит должность по завершении нынешнего срока правления в 2030 году. Он назвал свое решение окончательным.

Конституция Египта неприкосновенна... Предстоящий период – я говорю о 2030 годе – будет концом моего президентского срока. Этот вопрос решен окончательно и не подлежит обсуждению приводит его слова агентство

Заявление прозвучало в военной академии - выступление транслировали местные телеканалы. Помимо сроков своих полномочий, глава государства указал на необходимость готовить высококлассных управленцев, поскольку от них зависит благополучие страны.

Ас-Сиси стал президентом Египта 8 июня 2014 года. Его карьера началась в армии: в августе 2012 года тогдашний президент Мухаммед Мурси поставил его во главе министерства обороны и вооруженных сил. 3 июля 2013 года на фоне массовых протестов против исламистского правительства он провел военный переворот, отстранил Мурси от власти и сосредоточил реальное управление страной в своих руках.

В начале 2014 года он оставил военную службу в звании фельдмаршала, чтобы баллотироваться на пост главы государства, и на майских выборах заручился поддержкой 96,91% избирателей. В дальнейшем он переизбирался на новый срок в 2018 и 2024 годах.

Формально ас-Сиси должен был покинуть пост еще в 2022 году: конституция 2014 года отводила президенту четыре года и не больше двух сроков подряд. Однако референдум 2019 года растянул срок до шести лет, а переходные положения реформы продлили второй срок ас-Сиси с четырех до шести лет (до 2024 года). Они также обнулили прежние сроки, разрешив ему баллотироваться снова - этим правом он воспользовался, победив на выборах в конце 2023 года и получив текущий шестилетний срок, который завершится в 2030 году.