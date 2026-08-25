Москва25 авг Вести.Группировка "Сирийские демократические силы" (СДС) распущена, ее подразделения полностью интегрированы в государственные структуры Сирии, заявил командующий СДС Мазлум Абди во время выступления в президентском дворце в Дамаске.

Абди подчеркнул, что сейчас в Сирии начинается новая эпоха, "основанная на мире, стабильности и восстановлении".

После соглашения с президентом Ахмедом аш-Шараа и завершения процесса интеграции наших сил в бригады сирийской армии мы сегодня объявляем о завершении миссии Сирийских демократических сил и, осознавая всю ответственность, заявляем об их роспуске как самостоятельного военного формирования цитирует Абди агентство SANA

Ранее о планах СДС самораспуститься заявил командир СДС Махмут Берхудан. Также он анонсировал, что будут распущены курдские Отряды народной самообороны (ОНС) и ликвидирована администрация автономного региона на севере страны.