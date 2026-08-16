Москва16 авг Вести.Группировка "Сирийские демократические силы" (СДС) в ближайшее время объявит о самороспуске, заявил газете Türkiye командир СДС в Кобани (Айн-аль-Араб) Махмут Берхудан.

Кроме того, будут распущены курдские Отряды народной самообороны (ОНС) и ликвидирована администрация автономного региона на севере страны, который контролируют СДС.

В ближайшие дни мы официально объявим о роспуске СДС и отрядов ОНС… Мы будем вместе строить новую единую Сирию в составе одной армии, одной страны и под одним флагом сказал командир СДС

Берхудан особо подчеркнул, что у СДС не было намерения создавать независимое государство Курдистан, и о подобном намерении никогда не объявлялось.

Ранее эксперт Кирилл Семенов заявил ИС "Вести", что у Сирии нет ресурсов и потенциала для начала новых войн. Он отметил, что перед президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа стоят задачи по сохранению собственной власти и восстановлению республики.