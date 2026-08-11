Суд в Сирии приговорил Башара Асада к смертной казни Сирийский суд приговорил экс-президента Асада к смертной казни

Москва11 авг Вести.Суд в Сирии заочно приговорил экс-президента республики Башара Асада к смертной казни, передает Syrian Arab News Agency (SANA).

По данным агентства, суд признал бывшего президента виновным в преступлениях против человечности.

Башар Асад был свергнут в декабре 2024 года. Он бежал в Россию, где получил политическое убежище.

Ранее президент САР на переходный период Ахмед аш-Шараа сообщил, что власти Сирии пока не завершили обсуждение с Москвой будущего российских военных баз в стране.