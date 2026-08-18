Москва18 авг Вести.Сирийские силовые структуры при содействии зарубежных партнеров задержали высокопоставленного командира террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), известного под прозвищем Абу Джихад аль-Мухаджир. Об этом сообщило министерство внутренних дел САР.

Боевик занимал пост "военного руководителя" провинции Дамаск в ИГ, а также "заместителя генпрокурора"... Операция по задержанию боевика прошла в рамках постоянных мер по преследованию ячеек ИГ и предотвращению попыток возродить группировку приводит государственное информагентство SANA заявление МВД

Задержанный, при рождении получивший имя Хамза Мухаммад, был схвачен в окрестностях города Манбидж в провинции Алеппо.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на командира курдского ополчения "Пешмерга" Расула Омара Латифа писало, что ИГ вступает в фазу восстановления на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, война США и Израиля против Ирана дестабилизирует регион и создает новые возможности для террористических организаций.