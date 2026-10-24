Монахиня из Кении рассказала о трудностях службы в московском монастыре Монахиня из Кении: единственная сложность – изучение русского языка

Москва24 окт Вести.Матушка Матрона (Абигейл Джепчирчир), которая служит в Богородице-Рождественском монастыре в Москве, рассказала ИС "Вести", что ее единственной трудностью является изучение русского языка.

По ее словам, в монастыре она чувствует себя комфортно, потому что ей во всем оказывают поддержку.

Я не сталкиваюсь с настоящими трудностями в монастыре. Мне во всем помогают. Единственная сложность – изучение русского языка. Русский язык действительно очень сложный. Но нужна мотивация. Для меня было очень важно научиться говорить с нашей матушкой-настоятельницей один на один, потому что мне необходимо духовное наставничество. Именно это побуждало меня учить язык рассказала монахиня

Матушка Матрона переехала в Россию из Кении по приглашению патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви. Она также рассказала, что узнала о своем новом имени только в момент пострига, но была этому очень рада.