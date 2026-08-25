Поселившаяся в РФ Дуган считает, что счастливых русскоговорящих на Западе нет RT: жительница Латвии объяснила, почему переселилась в Россию

Москва25 авг Вести.Родившаяся в Латвии врач-педиатр Наталья Дуган переехала на постоянное место жительства в Россию. Репортаж о ней подготовили на RT. Женщина рассказала, что жила в нескольких странах Запада, в США, в Германии, Австрии, Британии, Нидерландах. Но своей там не стала.

Дуган рассказала об особенностях западного менталитета и о том, что не встретила в странах, где жила, русскоговорящих людей, которые были бы счастливы за границей.

Там очень не любят чужаков. А у австрийцев и немцев менталитет такой, каким был до Второй мировой войны пояснила женщина

Поводом для переезда в Россию для женщины стал просмотр ролика в TikTok о людях, которые уехали с территории бывшего Советского Союза, а сейчас получили возможность вернуться.

Я сказала: все, это для меня. Потому что я тут застряла... Я хочу жить нормальной жизнью, разговаривать на своем родном, на русском языке рассказала Дуган о своем решении

Работавшая врачом-педиатром Наталья переехала в Печоры. Здесь она крестилась и решила стать трудницей в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря.

В двух других репортажах о тех, кто выбрал своим местом жительства Россию, RT рассказал о 70-летнем американце, переехавшем с женой из Флориды в Псков, и о финской семье, поселившейся в РФ.

В российском посольстве в Берлине ранее пояснили, почему граждане ФРГ хотят переехать в Россию.