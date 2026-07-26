Переехавшая в Псков латвийка заявила, что молодежь в РФ верит в мифы о Европе

Живущая в Пскове латвийка заявила, что молодежь в РФ верит пропаганде Европы Переехавшая в Псков латвийка заявила, что молодежь в РФ верит в мифы о Европе

Москва26 июл Вести.Переехавшая из Латвии в Псков Елизавета заявила, что российская молодежь верит в мифы о жизни в Европе и не знает реального положения дел. Она поделилась своим мнением в беседе с РИА Новости.

Как объяснила девушка, молодые люди имеют слишком оптимистичные представления о Европе.

Многие молодые люди и девушки сильно удивляются: как так, ты переехала из Европы — зачем? К нам, в Псков? Пообщавшись с этими людьми, понимаешь, что они искренне верят в европейскую пропаганду и свои "розовые" представления о жизни в Европе цитирует Елизавету агентство

Она переехала из Латвии в Россию в 2023 году на фоне русофобской пропаганды и сноса памятников Красной армии. По словам Елизаветы, в РФ европейцев считают очень образованными, воспитанными, но на деле там, как и везде, встречаются очень разные люди.

Саму девушку в Латвии не устраивало качество медицинских услуг. По ее мнению, в России уровень медицины довольно высокий и россияне уже привыкли к этому.