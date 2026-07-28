Беженка из Латвии назвала цены на газ, электричество и воду в России доступными

Беженка из Латвии рассказала о преимуществах жизни в России Беженка из Латвии назвала цены на газ, электричество и воду в России доступными

Москва28 июл Вести.Беженка из Латвии Елизавета назвала доступные цены на коммунальные услуги, развитые цифровые сервисы и широкий выбор товаров одними из главных преимуществ жизни в России. Об этом она рассказала РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, в РФ ниже стоимость газа, электричества и воды.

Россия – это доступная цена за газ, электричество и воду, большой выбор молочной продукции по разной цене, возможность купить спелые фрукты отметила она

Девушка также отметила высокий уровень развития сферы маркетплейсов, подчеркнула удобство доставки, большое количество пунктов выдачи заказов и простую процедуру возврата товаров.

Кроме того, Елизавета положительно оценила банковскую систему в России, указав на разнообразие способов оплаты и денежных переводов.

Среди других преимуществ она назвала большое количество аптек и медицинских лабораторий, а также широкий спектр услуг, доступных по полису обязательного медицинского страхования.