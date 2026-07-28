Москва28 июлВести.Беженка из Латвии Елизавета назвала доступные цены на коммунальные услуги, развитые цифровые сервисы и широкий выбор товаров одними из главных преимуществ жизни в России. Об этом она рассказала РИА Новости.
По словам собеседницы агентства, в РФ ниже стоимость газа, электричества и воды.
Россия – это доступная цена за газ, электричество и воду, большой выбор молочной продукции по разной цене, возможность купить спелые фруктыотметила она
Девушка также отметила высокий уровень развития сферы маркетплейсов, подчеркнула удобство доставки, большое количество пунктов выдачи заказов и простую процедуру возврата товаров.
Кроме того, Елизавета положительно оценила банковскую систему в России, указав на разнообразие способов оплаты и денежных переводов.
Среди других преимуществ она назвала большое количество аптек и медицинских лабораторий, а также широкий спектр услуг, доступных по полису обязательного медицинского страхования.