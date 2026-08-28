Семья переехала из Германии в Барнаул, чтобы родить ребенка в России

Выросший в ФРГ россиянин переехал на Алтай ради сына и традиционных ценностей Семья переехала из Германии в Барнаул, чтобы родить ребенка в России

Москва28 авг Вести.Выросший в Германии россиянин Антон Лель вместе с женой, уроженкой Польши Патрицией переехал из ФРГ в Алтайский край, чтобы воспитывать будущего ребенка в соответствии с традиционными ценностями.

Лель в интервью РИА Новости рассказал, что супруги решили родить ребенка в России, чтобы в дальнейшем иметь возможность защитить его от пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), которую активно продвигают в Германии.

(Пропаганда ЛГБТ – прим. ред.) практически везде: начиная от телевидения, заканчивая школами, улицей, билбордами. В школу к племяннику приходил трансвестит и рассказывал, как хорошо быть трансвеститом. В садики приходили (представители нетрадиционных ценностей – прим. ред.) рассказал Лель

Другой причиной переезда собеседник агентства назвал беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, прибывающих в Европу.

Они не собирались ассимилироваться, как это делали русские, немцы или турки в свое время. Они не боятся ударить кого-то, и их дети ведут себя так же. В Германии стало опасно отпускать детей даже утром в школу отметил Лель

Он добавил, что в Барнауле чувствует себя безопаснее.

Вместе с парой в Россию перебрались еще шестеро членов семьи Лель: родители Антона и его брат со своими родными. В начале июня у Антона и Патриции родился сын, которого они назвали Михаилом.

Ранее в посольстве России в Осло рассказали об активности граждан Норвегии российского происхождения при подаче заявлений на участие в госпрограмме переселения соотечественников.