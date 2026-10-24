"Матрона Московская выбрала меня": монахиня из Кении о новом имени при постриге Монахиня из Кении рассказала, как получила новое имя в московском монастыре

Москва24 окт Вести.Матушка Матрона (Абигейл Джепчирчир), переехавшая в Россию из Кении по приглашению Патриаршего экзархата Африки, рассказала, что узнала свое новое имя только во время пострига в монахини. До пострига она не читала житие Матроны Московской, поэтому выбор имени стал для нее полной неожиданностью, сообщила матушка в интервью ИС "Вести".

Матрона отметила, что в монашеской традиции служитель церкви сам себе имя не выбирает.

Ты даже не знаешь, какое имя получишь. Узнаешь его только тогда, когда тебя называют при постриге. Я счастлива. Это она выбрала меня. До пострига я любила читать жития святых, но житие Матроны Московской тогда не читала. Поэтому это стало для меня неожиданностью. В ней мне нравится все: терпение, кротость, смирение, любовь. Когда я теперь читаю ее житие, понимаю, что должна стараться подражать своей святой покровительнице рассказала монахиня

Сегодня Матрона служит в Богородице-Рождественском ставропигиальном женском монастыре в Москве. По ее словам, главным премудростям жизни научил ее отец-священник: во всем доверять Богу, "даже когда возникают трудности, нужно просто верить".