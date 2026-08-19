Москва19 авг Вести.Британская принцесса Евгения, племянница короля Великобритании Карла III, и ее муж Джек Бруксбэнк выбрали имя для новорожденной дочери. Как сказано на странице принцессы в соцсети, девочку назвали Аделаида Элизабет Аннина.

Время, прошедшее с момента рождения малышки, в сообщении названо "самым особенным, уютным и наполненным любовью". В посте сказано, что свое имя девочка получила в честь тех троих человек, которыми восхищались в прошлом родители и которых они "хранят в своем сердце".

Ее имя — часть английской и португальской истории, двух мест, которые мы любим и называем своим домом говорится в сообщении

Второе имя, Елизавета, отсылает к Елизавете II - покойной бабушке Евгении.

Дети принцессы Евгении. Фото: Соцсети

Аделаида Элизабет Аннина родилась 4 августа и стала третьим ребенком в семье - у нее уже есть два старших брата: Август Филип Хоук Бруксбэнк, родившийся в феврале 2021-го, и Эрнест Джордж Ронни Бруксбэнк, который появился на свет в мае 2023 года.

Принцесса Евгения вышла замуж за бизнесмена Джека Бруксбэнка в 2018 году. Они познакомились в 2010 году и некоторое время спустя начали встречаться.