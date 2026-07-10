Москва10 июл Вести.Эрмитажная кошка Графиня родила шестерых котят, сообщает государственный музей в мессенджере MAX.

9 июля на свет появились котята… сразу шестеро: рыжий (первым), бледно-рыжий с серебром, черный (последним) и три темных полосатика говорится в публикации

Мама и малыши чувствуют себя отлично. Пол новорожденных определить пока не удалось.

Эрмитаж предложил пользователям придумать котятам клички. В музее также сообщили, что через два-три месяца, когда котята окрепнут, привыкнут к лотку и получат все необходимые прививки, их могут отдать в добрые руки.