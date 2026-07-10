Москва10 июл Вести.На территории национального парка "Земля леопарда" впервые за всю историю наблюдений зафиксирована самка дальневосточного леопарда, ставшая прабабушкой. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка в Telegram.

Леопард по имени Грация (Leo 23F) принесла десять котят в пяти выводках, стабильно размножаясь раз в два года. Ее правнука удалось выявить благодаря генеалогическому древу: внучка Грации, Leo 280F, родила котенка. Это первый документально подтвержденный случай появления четвертого поколения у этого подвида в дикой природе.

Самкой леопарда с первым известным науке правнуком стала Leo 23F по имени Грация. Мать-героиня подарила жизнь десяти пятнистым хищникам из пяти выводков... За всю историю научных наблюдений этого подвида в дикой природе случай подобной плодовитости стал рекордным говорится в публикации

Семеро взрослых потомков Грации остались жить на территории национального парка, еще один освоился в Китае. Родословная Грации насчитывает четыре поколения – одна из самых длинных среди известных науке леопардов. Данные собраны с 2013 года с помощью фотомониторинга, включая регистрацию котят с полуторамесячного возраста.