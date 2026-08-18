Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер издаст книгу с воспоминаниями о ней

Брат принцессы Дианы издаст мемуары с воспоминаниями о ней Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер издаст книгу с воспоминаниями о ней

Москва18 авг Вести.Младший брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер заявил о намерении издать мемуары с воспоминаниями о своей сестре. Об этом он сообщил изданию Daily Mail.

В связи с 30-й годовщиной трагической гибели Дианы, меня снова завалили просьбами об интервью о моей сестре​​​. Это убедило меня раз и навсегда записать свои собственные мысли и воспоминания рассказал он

По словам графа Спенсера, книга получит название "Лебединая песня", а ее выпуском займется издательство Penguin Michael Joseph. Старт продаж ожидается 22 сентября. Произведение охватит детство принцессы Дианы, ее брак с принцем Чарльзом (нынешним королем Карлом III) и трагическую гибель.

Ранее сообщалось о тайной женитьбе 61-летнего Чарльза Спенсера и 43-летняя Кэт Джармен, работающей археологом.