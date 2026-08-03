Два Одиссея и один Аид родились в Москве в 2026 году

В московском ЗАГС рассказали о необычных именах детей в 2026 году Два Одиссея и один Аид родились в Москве в 2026 году

Москва3 авг Вести.В 2026 году в Москве родились два ребенка, которые получили имя Одиссей, а также были зарегистрированы по одному Аиду, Дионису, Афродите и Гере. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС российской столицы.

Там отметили, что среди жителей Москвы сохраняется интерес к редким именам, которые вдохновлены героями и богами древнегреческой мифологии.

Среди мифологических имен встречаются Одиссей – в 2026 году так назвали двух мальчиков, а также Дионис, Аид, Афродита и Гера – по одному ребенку с каждым из этих имен цитирует заявление РИА Новости

Также очень популярно имя Афина – в честь богини мудрости с начала 2026 года в Москве назвали 81 девочку. Это почти на 30% больше, чем годом ранее.

Реже новорожденных называют Зевсом, Посейдоном, Гераклом, Прометеем и Артемидой.