Москва30 июл Вести.Пресс-служба бренда всероссийских государственных лотерей "Национальная Лотерея", организованных Минфином РФ, обнародовала список самых удачливых имен россиян. Для этого специалисты проанализировали статистику участников, чьи выигрыши превысили один миллион рублей.

В 2025 году самым удачливым женским именем считалась Елена, однако в 2026-м ее сместила Ольга. В мужской версии списка изменений не произошло: лидером второй год подряд остается Александр.

В список самых везучих женских имен также вошли Наталья, Елена, Юлия и Ирина. В мужской топ-5 входят Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий, сообщает Лента.ru со ссылкой на пресс-службу.

Ранее 30 июля сообщалось, что москвич за полгода суммарно выиграл в лотереях более 25 млн рублей.