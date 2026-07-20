Дети с именами Мерседес и Залотой появились на свет в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье в этом году родились дети с именами Берегиня, Мерседес и Залотой Дети с именами Мерседес и Залотой появились на свет в Подмосковье в 2026 году

Москва20 июл Вести.В Подмосковье с начала 2026 года появились на свет дети с необычными именами, такими как Мерседес и Залотой. Об этом сообщается на сайте министерства социального развития Московской области.

Отмечается, что среди новорожденных больше мальчиков – около 51,5%. Тем не менее, имена одинаково разнообразны у обоих полов, и родители девочек все чаще обращаются к древнерусским традициям. Среди младенцев есть Матрена, Февронья, Агафья, Берегиня.

В топе — классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные, например, Мерседес, Александрита и Наоми заявил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин

Число носителей редких мужских имен также увеличилось: на свет появились Залотой, Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор. При этом самыми популярными именами по-прежнему остаются традиционные. У мальчиков это Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей.