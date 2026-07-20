Москва20 июлВести.В Подмосковье с начала 2026 года появились на свет дети с необычными именами, такими как Мерседес и Залотой. Об этом сообщается на сайте министерства социального развития Московской области.
Отмечается, что среди новорожденных больше мальчиков – около 51,5%. Тем не менее, имена одинаково разнообразны у обоих полов, и родители девочек все чаще обращаются к древнерусским традициям. Среди младенцев есть Матрена, Февронья, Агафья, Берегиня.
В топе — классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные, например, Мерседес, Александрита и Наомизаявил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин
Число носителей редких мужских имен также увеличилось: на свет появились Залотой, Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор. При этом самыми популярными именами по-прежнему остаются традиционные. У мальчиков это Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей.