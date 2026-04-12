Москва12 апр Вести.В Москве выросла популярность имени Юрий, в 2025 году так назвали 322 новорожденных мальчика, что на 18% больше, чем годом ранее, рассказала РИА Новости начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, имя Юрий пользовалось особой популярностью у москвичей в середине 20-го века. Так, с 1931 по 1941 годы в столице ежегодно на свет появлялись около 4 тысяч мальчиков с таким именем. После полета в космос Юрия Гагарина имя стало пользоваться еще большим интересом.

В 1961 году, когда Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос, это имя получили на 57% больше мальчиков, чем в 1960 отметила Уханева

В настоящее время это имя новорожденным дают значительно реже. В минувшем году впервые за последние 7 лет его получили более 300 мальчиков. С начала 2026 года Юриями назвали 71 новорожденного. Таким образом, в настоящий момент имя занимает 46 место по популярности.